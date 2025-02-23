Ученые добились сверхпроводимости без «экстрима»? Никелат работает при -228°C и атмосферном давлении

Вы когда-нибудь задумывались, почему провода нагреваются? Причина — сопротивление. Электрический ток, проходя по проводнику, сталкивается с «шероховатостями» кристаллической решетки, теряя энергию на нагрев.
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