Показан обновленный хэтчбек Renault Kwid[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Предельно дешевый хэтчбек Renault Kwid появился на индийском рынке 11 лет назад, а через два года дебютировал в Бразилии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии