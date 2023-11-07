В РФ могут начать финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта

В Государственной думе предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от проведения аборта. По словам депутата Султана Хамзаева, в таком случае новорожденного нужно передавать на воспитание государству.
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