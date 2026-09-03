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Жительница Барнаула отсудила у банка 200 тысяч рублей после атаки мошенников

Жительница Барнаула отсудила у банка 200 тысяч рублей после атаки мошенников

Момент, когда мошенники пришли и ушли по-английски. Зульфия, назовем ее так, из Барнаула ложилась спать с банковским вкладом, а проснулась уже без него.

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