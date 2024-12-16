В Кузбассе Владимир Путин назначил семь новых судей

В Новокузнецке и Осинниках назначены судьи Марина Шумная и Дмитрий Фисун.13 декабря на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ о назначении семи новых судей в Кемеровской области.
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