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В Кузбассе Владимир Путин назначил семь новых судей

В Кузбассе Владимир Путин назначил семь новых судей

В Новокузнецке и Осинниках назначены судьи Марина Шумная и Дмитрий Фисун.13 декабря на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ о назначении семи новых судей в Кемеровской области.

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