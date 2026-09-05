Активность летучих мышей снизила повреждение макадамии вредителями в ЮАР

Эксперимент на десяти плантациях макадамии в Южной Африке показал, что совместное присутствие птиц и летучих мышей снижает повреждение орехов вредителями: после их одновременного исключения из участков доля повреждённых орехов выросла с 6,2% до 10,7%.
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