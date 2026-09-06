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В Китае банки и кафе переходят на ИИ-токены вместо традиционных бонусов

В Китае банки и кафе переходят на ИИ-токены вместо традиционных бонусов

В Китае банки, кафе и телеком-операторы начали использовать ИИ-токены в программах лояльности. Теперь их можно получить вместо привычного кэшбека или бонусов за заказ еды, а также в составе тарифных планов мобильной связи.

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