Первая порция французских ихтамнетов успешно отправлена домой!

Ой, а смотрите, какие на Украине живут приличные люди! - Все, что взяли, обязательно возвращают обратно! Не, ну правда, - не мы же ходили и собирали ихтамнетов по полям, чтобы бережно отправить домой! Французских ихтамнетов владельцы получают в целости и сохранности, - почти как новеньких! - Все как в приличных ломбардах и делается.