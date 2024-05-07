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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Игорь
    Первая порция фра...
  • Игорь
    Первая порция фра...
  • Валерия
    А ты у помойки и помои изрыгаешь.Россия серьезнейш...

Первая порция французских ихтамнетов успешно отправлена домой!

Первая порция французских ихтамнетов успешно отправлена домой!

Ой, а смотрите, какие на Украине живут приличные люди! - Все, что взяли, обязательно возвращают обратно! Не, ну правда, - не мы же ходили и собирали ихтамнетов по полям, чтобы бережно отправить домой! Французских ихтамнетов владельцы получают в целости и сохранности, - почти как новеньких! - Все как в приличных ломбардах и делается.

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Игорь
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Игорь
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