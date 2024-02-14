Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперты оценили модернизацию судостроительных мощностей почти в ₽2 трлн

Эксперты оценили модернизацию судостроительных мощностей почти в ₽2 трлн

Российской судостроительной отрасли требуется почти 2 трлн руб. до 2035 года Российской судостроительной отрасли требуется ₽1,959 трлн до 2035 года на реконструкцию производственных мощностей под строительство крупнотоннажного грузового флота.

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