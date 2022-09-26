Днепровская флотилия ВМС Украины пополнилась новым десантным катером

Днепровская флотилия ВМС Украины пополнилась новым десантным катером

Киев получил новый десантный катер SHERP the SHUTTLE, судно вошло в состав нового дивизиона Днепровской флотилии, созданной для поддержки действий войск в приречных операционных районах.

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