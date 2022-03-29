Из окон и двери дым валил столбом: пожарные потушили частный дом в Загородном

Из окон и двери дым валил столбом: пожарные потушили частный дом в Загородном

В селе Загородное Уссурийского городского округа горел частный жилой дом. Потушить возгорание удалось двумя пожарными расчетами, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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