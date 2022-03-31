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Артиллеристы ЮВО выполнили боевые стрельбы в горах Южной Осетии

Артиллеристы ЮВО выполнили боевые стрельбы в горах Южной Осетии

Также в едином замысле с артиллеристами выполняли задачи танкисты, разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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