Российский газ течет по-разному для России и Европы

Российский газ в современном мире течет по-разному. Восточный сосед — Китай — наращивает его поставки и укрепляет тем самым свои энергетические позиции.
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