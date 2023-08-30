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Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед

Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед

Политнавигатор Папа римский Франциск спровоцировал громкий скандал на Украине, осыпав русский народ комплиментами.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Хохлы все время в ярости. Это удел всех дебилов.
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1 час.
Сергей Карпов
Почему римский папа не русофоб - это понятно: он не европитек а гражданин нерусофобской страны, принятой в БРИКС. Непонятно другое: как европитеки допустили такого человека до папского престола? Теперь пожинают плоды этого промаха.
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37 мин.
Олег Голубев
Они запретили русский язык и говорят, что они хорошие. Тогда почему Петр1 запретивший украинский язык плохой? Видимо они просто хотят нас обмануть.
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36 мин.

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