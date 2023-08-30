Украина в ярости: папа римский призвал русских идти вперед

Elena Dmitrieva Хохлы все время в ярости. Это удел всех дебилов.

Сергей Карпов Почему римский папа не русофоб - это понятно: он не европитек а гражданин нерусофобской страны, принятой в БРИКС. Непонятно другое: как европитеки допустили такого человека до папского престола? Теперь пожинают плоды этого промаха.