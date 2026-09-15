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Секретное подразделение минобороны Германии ведет закупки оружия для Украины

Секретное подразделение минобороны Германии ведет закупки оружия для Украины

Немецкие солдаты во время учений НАТО в Германии © Oliver Berg/dpa/Global Look Press В Германии действует секретный спецштаб при минобороны Sonderstab Ukraine, который занимается закупкой оружия для Украины, сообщила Financial Times.

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