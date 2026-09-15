Секретное подразделение минобороны Германии ведет закупки оружия для Украины

Немецкие солдаты во время учений НАТО в Германии © Oliver Berg/dpa/Global Look Press В Германии действует секретный спецштаб при минобороны Sonderstab Ukraine, который занимается закупкой оружия для Украины, сообщила Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 112: разыскиваемы...
- Трамп: США никого...
- Н Актриса Любовь То...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым