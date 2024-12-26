Россиян могут начать штрафовать за обходы блокировок. ❗️❗️❗️ Это следует из проекта приказа, обвязывающего операторов передавать Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.
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Россиян могут начать штрафовать за обходы блокировок. ❗️❗️❗️ Это следует из проекта приказа, обвязывающего операторов передавать Роскомнадзору данные о пользователях, запускающих заблокированные сайты.