На подготовку двух Сабантуев в Казани направят 29,8 млн рублей

В Казани на подготовку двух Сабантуев выделят 29,8 млн рублей. Праздники планируют провести для жителей Кировского и Московского, а также в Советского районов города, следует из информации на портале госзакупок.
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