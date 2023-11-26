Новый ролик Star Citizen демонстрирует движок StarEngine во всей красей Cloud Imperium выпуст...

Новый ролик Star Citizen демонстрирует движок StarEngine во всей красейCloud Imperium выпустила атмосферный видеоролик Star Citizen, демонстрирующий технологическую эволюцию и графическое качество движка StarEngine, используемого для создания космической песочницы.
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