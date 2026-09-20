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Пятый канал

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Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником

Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником

Британка, посещавшая в подростковом возрасте молодежный клуб в районе Чим, заявила, что его руководитель Уильям Ламберт мог убить пропавшего школьника Ли Бокселла.

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