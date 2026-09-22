Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с Томом Крузом и Сальмой Хайек на премьере фильма "Диггер"

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма "Диггер" в Лондоне. Торжественный показ прошёл в кинотеатре ODEON Luxe на Лестер-сквер в рамках ежегодного мероприятия Royal Film Performance и был приурочен к 100-летнему юбилею благотворительной организации Film and TV Charity, которая поддерживает работников кино- и телеиндустрии.
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