Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с Томом Крузом и Сальмой Хайек на премьере фильма "Диггер"

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма "Диггер" в Лондоне. Торжественный показ прошёл в кинотеатре ODEON Luxe на Лестер-сквер в рамках ежегодного мероприятия Royal Film Performance и был приурочен к 100-летнему юбилею благотворительной организации Film and TV Charity, которая поддерживает работников кино- и телеиндустрии.