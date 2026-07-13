Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Внучка эсэсовца стояла в центре Москвы и рассказывала про «агрессивную Россию». Почему она ещё здесь? Где-то мы недорабатываем

Внучка эсэсовца стояла в центре Москвы и рассказывала про «агрессивную Россию». Почему она ещё здесь? Где-то мы недорабатываем

Точка зрения Автор: В. Панченко Представьте себе картину. Улица Мосфильмовская. Место, где недавно дрон прилетел в квартиру и выжег её дотла.

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