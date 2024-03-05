FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Надо было изъять.  пока не переписала, за предательство.Ветлицкая избавил...
  • Игорь Петров
    Военные оценили р...
  • Сергей Кириченко
    Интересно... У некоторых дочери превзошли! А у некоторых - природа отдыхает!  Например, у Салтыковой... А дочь точно ...Дочери первых кра...

Только 15% российских студентов считают зависимость от интернета проблемой

Только 15% российских студентов считают зависимость от интернета проблемой

Лишь 15 % опрошенных студентов считают интернет-зависимость проблемой. Таковы данные исследования, проведенного в Российском государственном социальном университете (РГСУ), с результатами которого ознакомилась «Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх