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The Guardian: Россия и США расходятся в оценках переговоров в Эр-Рияде, Зеленский уже начал истерить

The Guardian: Россия и США расходятся в оценках переговоров в Эр-Рияде, Зеленский уже начал истерить

  Просроченный президент Украины публично обвинил Трампа в потакании Путину Внимание всего мира сегодня приковано к Эр-Рияду, где уже третий день идут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю Лавров договорился с коллегой о переговорах в рамках представителей по конкретным вопросам. Там &quot;завязаны в тугогй узел&quot; не только режим досмотра (пропуска) судов, но и предотвращение (как уже было) поставок вооружения в порты Одессы в порожних судах-зерновозах. Кроме того были пуски полуподводных катеров-беспилотников из &quot;коридора&quot;. Это всё относится к обеспечению государственной безопасности. - Генерал-полковник Сергей Беседа до прошлого года руководил Пятой службой ФСБ России (Служба оперативной информации и международных связей), которая отвечает в том числе за взаимодействие с иностранными спецслужбами.
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12 час.
Семен Демин
Мутно все это. Но в любом случае ничего хорошего ждать не следует.
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5 час.
Надежда
Интересы Вашингтона и Москвы никогда не пересекутся, потому как они диаметрально противоположны...
Ответить
5 час.
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