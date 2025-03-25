The Guardian: Россия и США расходятся в оценках переговоров в Эр-Рияде, Зеленский уже начал истерить

Игорь Кузнецов

Как я понимаю Лавров договорился с коллегой о переговорах в рамках представителей по конкретным вопросам. Там "завязаны в тугогй узел" не только режим досмотра (пропуска) судов, но и предотвращение (как уже было) поставок вооружения в порты Одессы в порожних судах-зерновозах. Кроме того были пуски полуподводных катеров-беспилотников из "коридора". Это всё относится к обеспечению государственной безопасности. - Генерал-полковник Сергей Беседа до прошлого года руководил Пятой службой ФСБ России (Служба оперативной информации и международных связей), которая отвечает в том числе за взаимодействие с иностранными спецслужбами.