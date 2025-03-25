Просроченный президент Украины публично обвинил Трампа в потакании Путину Внимание всего мира сегодня приковано к Эр-Рияду, где уже третий день идут переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
The Guardian: Россия и США расходятся в оценках переговоров в Эр-Рияде, Зеленский уже начал истерить
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как я понимаю Лавров договорился с коллегой о переговорах в рамках представителей по конкретным вопросам. Там "завязаны в тугогй узел" не только режим досмотра (пропуска) судов, но и предотвращение (как уже было) поставок вооружения в порты Одессы в порожних судах-зерновозах. Кроме того были пуски полуподводных катеров-беспилотников из "коридора". Это всё относится к обеспечению государственной безопасности. - Генерал-полковник Сергей Беседа до прошлого года руководил Пятой службой ФСБ России (Служба оперативной информации и международных связей), которая отвечает в том числе за взаимодействие с иностранными спецслужбами.
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12 час.
Семен Демин
Мутно все это. Но в любом случае ничего хорошего ждать не следует.
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5 час.
Надежда
Интересы Вашингтона и Москвы никогда не пересекутся, потому как они диаметрально противоположны...
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5 час.
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