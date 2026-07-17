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RT Russia

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Метеоролог Шувалов: устойчивой жары в центре России пока не будет

Метеоролог Шувалов: устойчивой жары в центре России пока не будет

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после холодной ночи в центре европейской части России начнётся быстрое потепление, которое продлится до начала следующей недели.

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