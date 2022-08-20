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Шойгу: Киев ударил по Еленовке с целью уничтожить свидетелей своих военных преступлений

Шойгу: Киев ударил по Еленовке с целью уничтожить свидетелей своих военных преступлений

MOD Russia/via Globallookpress.com Киев приказал ударить и следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные националисты батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), из страха перед их свидетельскими показаниями.

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