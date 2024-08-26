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Переводы между своими счетами в разных банках могут попасть под блокировку

Переводы между своими счетами в разных банках могут попасть под блокировку

Граждане могут столкнуться с временной блокировкой переводов, которые могут показаться подозрительными, не только на счета других людей, как предполагалось ранее, но и на свои собственные счета в других банках (Me2Me).

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