Пятеро за сутки умерли, количество зараженных растет: COVID-19 в Приморье

Пятеро за сутки умерли, количество зараженных растет: COVID-19 в Приморье

В Приморье установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 382 случая заражения, пять человек умерло, сообщает ИА UssurMedia.

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