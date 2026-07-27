«Сказал, что сейчас солевые будут бить патлатых»: в Омске задержали парней, которые избили подростков из-за их причесок.
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«Сказал, что сейчас солевые будут бить патлатых»: в Омске задержали парней, которые избили подростков из-за их причесок.
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