В США сообщили, что уход владельца сети KFC с российского рынка откладывается

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США отложило уход с российского рынка владельца торговой марки KFC Yum! Brands из-за необходимости выплаты отчислений в российский федеральный бюджет.
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