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Людмила Хитяева продала московскую квартиру ради внуков, но не дождалась их на похоронах сына

Людмила Хитяева продала московскую квартиру ради внуков, но не дождалась их на похоронах сына

5 июля 2023 года Людмиле Хитяевой позвонила гражданская жена ее единственного сына Павла и сообщила о его смерти.

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