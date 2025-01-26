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Более 1 тыс. Парт Героев открыто в школах воссоединенных регионов страны

Более 1 тыс. Парт Героев открыто в школах воссоединенных регионов страны

В школах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках образовательного проекта Всероссийской партии «Единая Россия» установлено 1087 Парт Героев, свыше 600 из которых – в 2024 году.

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