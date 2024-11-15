Сотрудник французской Neo-Eco рассказал о коррупции в Гостомеле на Украине

Французская компания Neo-Eco приняла решение прекратить участие в проекте восстановления города Гостомель в Киевской области из-за коррупционных требований, как сообщил директор украинского подразделения компании Барт Груйерт агентству AFP.
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