Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий тимофеев
    А зачем шольц звонил нашему президенту? Чтобы лишний раз представить миру свою тупость? Свое погоняло: ливерная колба...В правительстве Г...
  • Валентин Щербаков
    Как вообще можно вести переговоры с этим нацистским наследником и русофобом шольцем, с этим подлым лжецом и трусом....Путин и Шольц дог...
  • Валентин Щербаков
    Переговоров не должно быть, пока РОССИЯ полностью не освободит Окраину от бандеровцев и нацистов с ихним кокаиновым н...В правительстве Г...

Сотрудник французской Neo-Eco рассказал о коррупции в Гостомеле на Украине

Сотрудник французской Neo-Eco рассказал о коррупции в Гостомеле на Украине

Французская компания Neo-Eco приняла решение прекратить участие в проекте восстановления города Гостомель в Киевской области из-за коррупционных требований, как сообщил директор украинского подразделения компании Барт Груйерт агентству AFP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх