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Берегись, Tank 300. «Китайский УАЗик» BAIC BJ212 показали на новых тизерах, он может получить силовую установку на 409 л.с.

Берегись, Tank 300. «Китайский УАЗик» BAIC BJ212 показали на новых тизерах, он может получить силовую установку на 409 л.с.

Китайская BAIC опубликовала новые изображения бескомпромиссного внедорожника BAIC BJ212. Аппарат идеологически и стилистически схож с BAW BJ212, первый вариант которого оснащали агрегатами от ГАЗ-69 и УАЗ-469, но о советском наследии забыли, когда в 2021 году стартовала разработка машины.

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