Берегись, Tank 300. «Китайский УАЗик» BAIC BJ212 показали на новых тизерах, он может получить силовую установку на 409 л.с.

Китайская BAIC опубликовала новые изображения бескомпромиссного внедорожника BAIC BJ212. Аппарат идеологически и стилистически схож с BAW BJ212, первый вариант которого оснащали агрегатами от ГАЗ-69 и УАЗ-469, но о советском наследии забыли, когда в 2021 году стартовала разработка машины.