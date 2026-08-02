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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо о пенальти за руку Ву: «Мяч был в движении точно, вопрос – остановился ли. В эпизоде с Литвиновым мог быть пенальти. «Спартак» не должен зависеть от арбитра, главное, мы победили»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал спорные эпизоды в матче с « Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1).

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