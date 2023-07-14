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«Интер» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 35 млн евро, но не могут найти его агента

Как передает La Gazzetta dello Sport, в результате продажи вратаря Андре Онана «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро и бонусы «нерадзурри» получили деньги на выкуп бельгийского нападающего, который выступал за них на правах аренды в прошлом сезоне.

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