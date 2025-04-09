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Военное обозрение

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Англия vs Ашанти: войны за золото

Англия vs Ашанти: войны за золото

Колониальные войны обычно подолгу не велись: что важнее, европейское техническое и организационное превосходство или большая численность местных войск, показывало первое же сражение.

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