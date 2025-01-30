Цунами и мегаземлетрясения: где ждать мощных катаклизмов в 2025 году

РЕН ТВ Нас ждут великие катастрофы – по крайней мере, в этом уверены эксперты-климатологи. Точные явки и пароли они пока назвать не могут, но заверяют: наводнения и извержения обрушатся на планету, как из рога изобилия, и виновато во всем даже не глобальное потепление, а Солнце.