Рогов: ВС РФ близки к перерезанию трассы снабжения ВСУ в Курахово

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ близки к перерезанию трассы снабжения ВСУ в Курахово.
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