Может ли человек дышать насыщенной кислородом водой и греют ли зверей иголки: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ? Можно ли насытить воду кислородом до такой степени, чтобы человек мог в ней дышать? При попадании воды в лёгкие возникает рефлекторный кашель, который способен привести к спазму дыхательных мышц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии