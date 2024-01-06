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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Люди все время ноют. Они ездят на иномарках, ездят за границу, но всегда «все плохо и все не так». Хочется спросить, а когда будет «так»

Об этом бывший биатлонист высказался, говоря о разности поколений. – Расскажите про Ленинград 60-х, в котором вы родились.

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