Южная Корея расширила список запрещенных для экспорта в РФ товаров

В южнокорейском министерстве промышленности заявили о решении добавить 243 позиции в список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Белоруссию из-за возможности использования этой продукции в военных целях, сообщает агентство Yonhap.
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