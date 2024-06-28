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Южная Корея расширила список запрещенных для экспорта в РФ товаров

Южная Корея расширила список запрещенных для экспорта в РФ товаров

В южнокорейском министерстве промышленности заявили о решении добавить 243 позиции в список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ и Белоруссию из-за возможности использования этой продукции в военных целях, сообщает агентство Yonhap.

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