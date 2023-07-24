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Читатели Die Welt осудили слова киевского лидера Зеленского об ответе за удары по Одессе

Читатели Die Welt осудили слова киевского лидера Зеленского об ответе за удары по Одессе

Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возмездии» в ответ на удары по Одессе.

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