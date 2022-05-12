Зарема Салихова: «На матч с «Зенитом» назначили Иванова на ВАР. Блекло-голубые хотят перестраховаться»

Зарема Салихова высказалась о назначении судей на матч с «Зенитом».  «Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх