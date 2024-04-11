Вице-премьер Армении Григорян: связи Еревана с США не направлены против ЕАЭС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что сотрудничество Армении с Соединенными Штатами и Евросоюзом не идет в ущерб отношениям Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), оно не направлено против организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии