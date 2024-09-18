Преимущества строительства дома из газобетона под ключ в СПБ

Газобетон — это высокотехнологичный строительный материал, получаемый путем добавления порообразующих компонентов к цементно-известковой смеси, что приводит к образованию микроскопических газовых пузырьков внутри материала.
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