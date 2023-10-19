Настоящие герои: История молдаванки, увлеченной мыльными пузырями и попавшей в Книгу рекордов Гиннесса

Молдаванка Ольга Буяновская, дающая жизнь мыльным пузырям, превратила увлечение всей своей жизни в карьеру и стала не только лучшим специалистом в этом искусстве, но и вошла в Книгу рекордов Гиннесса за создание самого большого мыльного пузыря-купола в мире.