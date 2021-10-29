Мир оружия

23 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Чтобы адекватно противостоять России на суше...? Дык энто... Тут одних машинков-танчеков мало. Человечиков своих - го...Breaking Defense:...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Выдержат есть вариантАмериканский перс...
  • Владимир Eвтушенко
    Винты не выдержат.Американский перс...

Битва лопастей: Шансы «индейцев» против «Аллигаторов» и «Ночных охотников»

Битва лопастей: Шансы «индейцев» против «Аллигаторов» и «Ночных охотников»

В небе Сирии господствуют российские вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, не оставившие места американским АН-64 Apache Виктор Сокирко Сообщение о том, что в небе Сирии произошло первое столкновение российских вертолётов Ка-52 и американских АН-64 Apache, не нашло официальных подтверждений ни в Минобороны РФ, ни в Пентагоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх