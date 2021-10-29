Битва лопастей: Шансы «индейцев» против «Аллигаторов» и «Ночных охотников»

В небе Сирии господствуют российские вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, не оставившие места американским АН-64 Apache Виктор Сокирко Сообщение о том, что в небе Сирии произошло первое столкновение российских вертолётов Ка-52 и американских АН-64 Apache, не нашло официальных подтверждений ни в Минобороны РФ, ни в Пентагоне.
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