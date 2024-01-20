Последний шанс на мир: Экс-президент Нигерии стал посредником в споре Эфиопии и Сомали

Не доводить до войны конфликт Эфиопии и Сомали стремится Совет мира и безопасности Африканского союза (PSC), который направил бывшего президента Нигерии Олусегуна Обасанджо для участия в переговорах двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии