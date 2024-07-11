Театр абсурда
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Театр абсурда

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ФСБ пресекла очередную попытку чубомразей организовать теракт в России

ФСБ пресекла очередную попытку чубомразей организовать теракт в России

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб организовать теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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Комментарии
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Леонид Руси
Чубатые злыдни писюкавые...
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18 час.
АндрейБорков
Врага нельзя недооценивать! Те же хохляцкие спецслужбы укомплектованы далеко не идиотами и дебилами, подготовка у них весьма неплохая. Сколько из действующих сотрудников спецслужб УкРуины прошли подготовку еще при СССР в КГБ и ГРУ? Понятно, что эти уже сами на задания не ходят, но они же готовили себе смену и не одну!!! Они же не дебилы и не идиоты. Плюс к этому англосаксы с америксами приняли в подготовке спецслужб УкРуины самое непосредственное участие и сейчас принимают, а ведь и там не идиоты. Это Жора Бидон и кто там у англосаксов сейчас за главного, эти могут быть кем угодно, шизофрениками, параноиками, даунами и т.п. А вот спецслужбы у них весьма подготовлены, компетентны и эффективны. И не надо этого умалчивать. А вот у нас был определённый &quot;провал&quot; в этом направлении, в тех же &quot;святых&quot; 90-х что было? ЖОПА полная была! КГБ разогнали, а сколько грамотных и компетентных сотрудников на хер пошло? Очень много, более половины и это еще мягко сказано! А хохлы уволили тех, кто им не посягнул, а тех кто остался нормально всем обеспечили и продолжили это дело. А присягнувших хохлам в 1991-92 годах из бывших КГБшников было до хера и больше! Точно знаю, в штабе Краснознаменного Погранокруга КГБ СССР, в Кыеве находился, хохляцкую присягу приняли 2/3 офицеров и генералов. Показатель! То же и в УКГБ по УкРуинской СССР, процент примерно такой же. По этому не надо считать их дебилами и недоумками, можно сильно просчитаться. Надо их вычислять, отлавливать и гасить, естественно после того, как они расскажут все и даже больше.
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