В облцентре пройдет исследование препарата от заболевания, поражающего позвоночник

Главной целью является оценка его эффективности и безопасности Минздрав России одобрил проведение третьей фазы клинического испытания препарата, который планируется применять для людей с аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева и нерентгенологическим аксиальным спондилоартритом).
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