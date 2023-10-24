В облцентре пройдет исследование препарата от заболевания, поражающего позвоночник

Главной целью является оценка его эффективности и безопасности Минздрав России одобрил проведение третьей фазы клинического испытания препарата, который планируется применять для людей с аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева и нерентгенологическим аксиальным спондилоартритом).